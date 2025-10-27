Ричмонд
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили полёты

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты для прилетов и вылетов авиасудов.

Источник: Комсомольская правда

Еще два российских аэропорта ввели временные ограничения этой ночью. Так, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в столичном аэропорту Домодедово, а таже в подмосковном аэропорту Жуковский.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Информация об изменении работы столичного аэропорта появилась около 01:36 по мск, ограничения в помосковном Жуковском ввели буквально через пять минут после этого, в 01:41.

Напомним, что несколько часов назад подобные временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда.