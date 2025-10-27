Силы ПВО уничтожили девятый за ночь беспилотник, летевший на Москву

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уничтожен девятый за ночь беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении восьми беспилотников, атаковавших столицу.
«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
