Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА на подлете к столице

В Москве отражают массированную атаку вражеских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ вновь предприняли попытку атаки воздушного пространства Москвы. По данным мэра столицы Сергея Собянина, опубликованным в его канале в мессенджере MAX, средства ПВО Министерства обороны успешно сбили ещё четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся на столицу.

«Силами ПВО Минобороны сбито ещё четыре беспилотника, летевших на Москву», — подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, обеспечивая безопасность и оперативное реагирование.

Добавим, что всего около часа назад российские ПВО уничтожили пять других беспилотников ВСУ, которые также направлялись в сторону Москвы. Это говорит продолжающихся попытках воздушных провокаций и оперативной готовности оборонительных сил.

Недавно мэр Москвы также рассказал о массированной атаке ВСУ. В частности, Сергей Собянин сообщил, что за ночь на 25 октября был нейтрализован седьмой беспилотник, летевший к столице.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше