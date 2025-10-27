Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА на подлете к столице

ВСУ вновь предприняли попытку атаки воздушного пространства Москвы. По данным мэра столицы Сергея Собянина, опубликованным в его канале в мессенджере MAX, средства ПВО Министерства обороны успешно сбили ещё четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся на столицу.
«Силами ПВО Минобороны сбито ещё четыре беспилотника, летевших на Москву», — подчеркнул Собянин.
Он также отметил, что на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, обеспечивая безопасность и оперативное реагирование.
Добавим, что всего около часа назад российские ПВО уничтожили пять других беспилотников ВСУ, которые также направлялись в сторону Москвы. Это говорит продолжающихся попытках воздушных провокаций и оперативной готовности оборонительных сил.
Недавно мэр Москвы также рассказал о массированной атаке ВСУ. В частности, Сергей Собянин сообщил, что за ночь на 25 октября был нейтрализован седьмой беспилотник, летевший к столице.