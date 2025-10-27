Собянин: Сбит еще один беспилотник, летевший к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский дрон, который летел на столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Министерства обороны РФ сбили один беспилотник, летевший на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Около 20 минут назад средства противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре украинских БПЛА, которые направлялись к столице.
Ранее были уничтожены еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы.
До этого сбили еще два беспилотника ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который летел на столицу.
Около двух часов назад российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший по направлению к Москве. Об этом 26 октября сообщил Сергей Собянин.