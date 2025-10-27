Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.
Около пяти минут назад силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский дрон, который летел на Москву. Ранее средства ПВО уничтожили еще четыре украинских БПЛА, которые направлялись к столице.
До этого были уничтожены еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который летел на столицу.
Около двух часов назад российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший по направлению к Москве. Об этом 26 октября сообщил Сергей Собянин.