Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, — написал он в мессенджере MAX.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.

Около пяти минут назад силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский дрон, который летел на Москву. Ранее средства ПВО уничтожили еще четыре украинских БПЛА, которые направлялись к столице.

До этого были уничтожены еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который летел на столицу.

Около двух часов назад российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший по направлению к Москве. Об этом 26 октября сообщил Сергей Собянин.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше