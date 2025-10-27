Собянин: Еще шесть направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников ВСУ, которые летели к столице. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Министерства обороны РФ отражена атака четырех БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, — написал он в мессенджере MAX.
Около двух часов назад российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший по направлению к Москве. Об этом 26 октября сообщил Сергей Собянин.