В Сумской области и Херсоне прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Конотоп, который находится в Сумской области, информирует телеканал «Общественное».
«В Конотопе Сумской области слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области включены сирены. Помимо этого, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.
