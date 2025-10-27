Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области и Херсоне прогремели взрывы

В Сумской области Украины объявлена тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Конотоп, который находится в Сумской области, информирует телеканал «Общественное».

«В Конотопе Сумской области слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области включены сирены. Помимо этого, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше