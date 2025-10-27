Число сбитых БПЛА на пути к Москве выросло до 17

На местах работают экстренные службы, о пострадавших не сообщается.
Ранее аэропорты Москвы Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов в связи с атакой БПЛА. Идентичные меры действуют в воздушных гаванях Волгограда, Саратова и Калуги.
