Число сбитых БПЛА на пути к Москве выросло до 17

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 7 беспилотников на пути к столице. Всего над регионом в ночь на 27 октября уничтожили 17 дронов.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

На местах работают экстренные службы, о пострадавших не сообщается.

Ранее аэропорты Москвы Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов в связи с атакой БПЛА. Идентичные меры действуют в воздушных гаванях Волгограда, Саратова и Калуги.

