Собянин: Система ПВО сбила еще один БПЛА, направлявшийся к Москве

Ликвидирован еще один украинский дрон, который направлялся к столице. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.
Десять минут назад силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников ВСУ, которые летели к Москве. Ранее был ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на город.
До этого силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский дрон, который летел на столицу.
Уничтожены еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который летел на столицу.
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший по направлению к Москве. Об этом 26 октября сообщил Сергей Собянин.