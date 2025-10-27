Ричмонд
Собянин: Еще три БПЛА, летевших к Москве, нейтрализованы ПВО

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Средства ПВО Министерства обороны РФ сбили три беспилотника, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.

Около пяти минут назад был ликвидирован еще один украинский дрон, который направлялся к Москве.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников ВСУ, которые летели к городу. До этого был ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на столицу.

Уничтожены еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который летел на столицу.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший по направлению к Москве. Об этом 26 октября сообщил Сергей Собянин.

