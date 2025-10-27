Собянин: Еще три БПЛА, летевших к Москве, нейтрализованы ПВО

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Средства ПВО Министерства обороны РФ сбили три беспилотника, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.
Около пяти минут назад был ликвидирован еще один украинский дрон, который направлялся к Москве.
