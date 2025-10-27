Ричмонд
В Южно-Китайском море упали истребитель и вертолет ВМС США

Истребитель ВМС США Super Hornet и вертолет Seahawk упали в Южно-Китайском море.

Источник: U.S. Navy

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Истребитель ВМС США Super Hornet и вертолет Seahawk упали в Южно-Китайском море, все члены экипажа выжили, следует из заявления Тихоокеанского флота ВМС США.

«26 октября 2025 года примерно в 14.45 по местному времени вертолет ВМС США MH-60R Sea Hawk, входящий в состав Battle Cats 73-й ударной вертолетной эскадрильи, потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря при проведении плановых операций», — говорится в заявлении флота в соцсети X.

В этот же день, но в отдельном инциденте, потерпел крушение истребитель, приписанный к 22-й ударной истребительной эскадрильи при выполнении плановых операций с авианосца «Нимиц». Причины крушений устанавливаются, отмечают в ВМС.