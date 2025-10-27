Ричмонд
Собянин: Система ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву

Уничтожены еще три украинских дрона, которые направлялись к столице. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, — написал он в мессенджере MAX.

В другом посте мэр столицы передал об еще одном беспилотнике ВСУ, который летел на город.

Около пяти минут назад силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских БПЛА, которые летели на Москву. Ранее был уничтожен еще один украинский дрон, который направлялся к столице.

До этого силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ, которые летели к городу. Был ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на столицу.

Уничтожены еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который летел на столицу.

