Собянин: Еще два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА, которые пытались атаковать столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Средства ПВО Министерства обороны РФ сбили два беспилотника, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, добавил мэр столицы.

Около десяти минут назад были уничтожены еще три украинских беспилотника, которые направлялись к городу.

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских БПЛА, которые летели на Москву. До этого был сбит еще один дрон ВСУ, который направлялся к столице.

В эту же ночь средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ, которые летели к городу. Был ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на столицу.

Уничтожены еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который направлялся к городу.

