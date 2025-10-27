Собянин: Еще два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА, которые пытались атаковать столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Средства ПВО Министерства обороны РФ сбили два беспилотника, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, добавил мэр столицы.
Около десяти минут назад были уничтожены еще три украинских беспилотника, которые направлялись к городу.
Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских БПЛА, которые летели на Москву. До этого был сбит еще один дрон ВСУ, который направлялся к столице.
В эту же ночь средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ, которые летели к городу. Был ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на столицу.
Уничтожены еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который направлялся к городу.