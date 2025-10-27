Ричмонд
Летевшие в сторону Москвы беспилотники сбили в Тульской области

Несколько украинских БПЛА, направлявшихся к Москве, сбили в Тульской области. Местные жители сообщили о серии взрывов около двух часов ночи 27 октября, передаёт Telegram-канал SHOT.

Очевидцы из Тулы и районов Ленинского и Зареченского отметили мощные хлопки и яркие вспышки в небе. Официальной информации о ликвидации беспилотников пока нет.

Как сообщал Life.ru, число сбитых дронов при атаке на Москву достигло 24. Это один из самых массовых налётов в последнее время. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что пострадавших и серьёзных последствий на земле не было. Аэропорты Домодедово и Жуковский остаются закрытыми.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

