Летевшие в сторону Москвы беспилотники сбили в Тульской области

Очевидцы из Тулы и районов Ленинского и Зареченского отметили мощные хлопки и яркие вспышки в небе. Официальной информации о ликвидации беспилотников пока нет.
Как сообщал Life.ru, число сбитых дронов при атаке на Москву достигло 24. Это один из самых массовых налётов в последнее время. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что пострадавших и серьёзных последствий на земле не было. Аэропорты Домодедово и Жуковский остаются закрытыми.
