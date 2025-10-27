Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде

У Галявиева, как указано в судебных документах, была возможность в течение 6 месяцев со дня вручения ему копии апелляционного определения от 7 августа 2023 года подать кассационную жалобу на приговор. Более того, суд апелляционной инстанции разъяснил Галявиеву порядок обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации, а также сообщил о праве ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела в ВС РФ.