Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Ликвидирован еще один беспилотник ВСУ, который летел к столице. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, — написал он в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, добавил мэр столицы.

Около 15 минут назад силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона, которые пытались атаковать Москву. Ранее были сбиты еще три беспилотника ВСУ, которые направлялись к городу.

Силы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА, которые летели на Москву. До этого был сбит еще один дрон ВСУ, который направлялся к столице.

В эту же ночь средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ, которые летели к городу. Был ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на столицу.

