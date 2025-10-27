Ричмонд
На подлёте к Москве сбили ещё три БПЛА, общее число достигло 28

Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё три летевших на Москву украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Тем самым общее количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА с начала суток 27 октября достигло 28.

Источник: РИА "Новости"

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Сергей Собянин.

Эта атака украинских боевиков на столицу России стала одной из наиболее массовых за последнее время. Отметим, что перед этим за всю прошлую ночь, 26 октября, согласно данным Минобороны в московском регионе сбили два украинских беспилотника. А всего по России — 82.

Сейчас в регионе остаются закрытыми два аэропорта — Домодедово и Жуковском временно ограничили приём и выпуск самолётов. Также беспилотники сбивают в соседних с Московской областью регионах. Кроме этого о взрывах и работе ПВО рассказывают жители районов Московской области. В частности об уничтожении БПЛА сообщали жители Подольска, Коломны и Троицка сообщили о взрывах на фоне атаки дронов.

