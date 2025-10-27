Житель Уссурийска лишился квартиры и денег из-за телефонных мошенников

В Уссурийске 20-летний местный житель стал жертвой мошенников, которые заставили его продать собственную квартиру и перевести им все вырученные деньги. История началась с обычного звонка в мессенджере — женщина представилась сотрудником почтового отделения и попросила сообщить код из СМС для «подтверждения отправки посылки». Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как только молодой человек передал код, ему начали звонить люди, которые назвались сотрудниками Центробанка и силовых ведомств. Они объяснили, что переданный код дал мошенникам доступ к его банковским счетам и недвижимости.
В течение двух дней преступники, постоянно находясь на связи и переключая звонки между «ведомствами», давали инструкции, как «защитить» имущество. Сначала они убедили парня взять кредит на 500 тысяч рублей и перевести эти деньги на указанный счет. Затем, чтобы «вывести на чистую воду черных риелторов», предложили фиктивно продать квартиру «подставному покупателю».
Молодой человек продал жилье за 3,4 миллиона рублей, после чего по совету мошенников обменял эти деньги на криптовалюту и перевел на указанные реквизиты. Только после этого он осознал, что находился под психологическим давлением аферистов, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция проводит оперативные мероприятия для поиска преступников.
Сотрудники МВД призывают граждан никогда не сообщать незнакомцам коды из СМС, данные счетов и личную информацию. Самое простое правило безопасности — сразу прекращать разговор с подозрительным собеседником, чтобы было время проверить информацию через официальные каналы.