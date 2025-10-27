Четыре взрослых и ребёнок пострадали в ДТП в Ярославской области

Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением на 7-м километре дороги Петровское — Караш — Заозерье, совершил наезд на дорожный знак и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате аварии водитель и четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести.