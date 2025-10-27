Ричмонд
Четыре взрослых и ребёнок пострадали в ДТП в Ярославской области

В Ростовском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, включая ребёнка. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Источник: Life.ru

ДТП в Ярославской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области.

Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением на 7-м километре дороги Петровское — Караш — Заозерье, совершил наезд на дорожный знак и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате аварии водитель и четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Пермском крае произошло ДТП с участием полицейского, унёсшее жизни двух человек. На трассе Новые Ляды — Сылва автомобиль Toyota под управлением сотрудника полиции выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2114.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.