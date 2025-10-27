Следователи Приморья обнаружили схрон оружия при расследовании дела ОПГ из 24 человек

Следователи CКР по Приморскому краю в ходе расследования дела о вымогательстве в Находке обнаружили схрон с оружием, сообщает пресс-служба краевого Следкома.
«Изъято и направлено для производства судебной экспертизы несколько десятков единиц боевого орудия и боеприпасов», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в феврале 2024 года трое жителей Находки создали организованную преступную группу, в которую позже вошли ещё 15 человек. Всего по делу проходят 24 фигуранта. Их действия квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершённое организованной группой с угрозой применения насилия.
Оружие, наркотики и вымогательства: в Находке задержали 18 участников преступной группы.
Фигуранты требовали деньги у бизнесменов под угрозами насилия.
Отмечается, что в период с февраля 2024 по март 2025 года участники группы, угрожая применением насилия и демонстрируя огнестрельное оружие, вымогали деньги у предпринимателей. Жертвы, опасаясь за свою жизнь, передавали требуемые суммы или просили отсрочку, после чего их отпускали. Общий размер вымогаемых средств превысил 2,5 млн рублей.
Сейчас следователи продолжают комплекс следственных действий для полного установления всех обстоятельств преступлений и закрепления доказательственной базы.
Напомним, прокуратура Приморья вновь добилась отмены возвращения дела «Трифоновской» ОПГ. Приморский краевой суд уже дважды необоснованно возвращал уголовное дело прокурору. Оно находится на рассмотрении с марта 2024 года.