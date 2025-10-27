Следователи Приморья обнаружили схрон оружия при расследовании дела ОПГ из 24 человек

Отмечается, что в период с февраля 2024 по март 2025 года участники группы, угрожая применением насилия и демонстрируя огнестрельное оружие, вымогали деньги у предпринимателей. Жертвы, опасаясь за свою жизнь, передавали требуемые суммы или просили отсрочку, после чего их отпускали. Общий размер вымогаемых средств превысил 2,5 млн рублей.