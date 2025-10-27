Москвич выпрыгнул из окна горящей на 7-м этаже квартиры и приземлился на дерево

В Москве на Планерной улице произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого жителю горящей квартиры на седьмом этаже пришлось спасаться, выпрыгнув в окно. По информации столичного главка МЧС РФ, мужчина оказался на дереве, откуда его эвакуировали пожарные и передали медикам для осмотра.