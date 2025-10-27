Вулкан Тааль начал извергаться на Филиппинах

На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль. Он вулкан расположен на острове Лусон в 50 километрах от столицы страны Манилы. Шлейф из пара, дыма и камней поднялся на высоту 1200 метров. Об этом сообщает пресс-служба института PHIVOLCS.