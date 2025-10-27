Собянин: Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский БПЛА, который направлялся на столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона, добавил мэр столицы.
