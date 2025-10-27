Ричмонд
Собянин: Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский БПЛА, который направлялся на столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, — написал он в мессенджере MAX.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона, добавил мэр столицы.

Около 20 минут назад силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон ВСУ, который направлялся к Москве.

Ранее был ликвидирован еще один беспилотник, который летел к Москве. До этого силы ПВО уничтожили два украинских дрона, которые пытались атаковать город.

Силы ПВО ликвидировали три БПЛА, которые летели на Москву. Сбит еще один дрон ВСУ, который направлялся к столице.

В эту же ночь средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ, которые летели к городу. Был ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на Москву.

