Автомобиль сбил девочку на велосипеде в пригороде Уссурийска

«Установлено, что водитель автомобиля “Honda CRV” совершил наезд на несовершеннолетнюю 2015 года рождения, которая передвигалась на велосипеде по правому краю проезжей части улицы Украинская в селе Алексей-Никольское», — отмечается в пресс-службе.