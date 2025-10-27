Автомобиль сбил девочку на велосипеде в пригороде Уссурийска

В селе Алексей-Никольское Уссурийского городского округа вечером 26 октября произошло ДТП, в котором пострадала десятилетняя девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Установлено, что водитель автомобиля “Honda CRV” совершил наезд на несовершеннолетнюю 2015 года рождения, которая передвигалась на велосипеде по правому краю проезжей части улицы Украинская в селе Алексей-Никольское», — отмечается в пресс-службе.
В результате инцидента девочка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Ей оказана необходимая помощь, состояние здоровья находится под наблюдением врачей.
Прокуратура города поставила ход и результаты административного расследования данного случая на особый контроль для обеспечения законности и защиты прав несовершеннолетней.
