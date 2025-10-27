Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль сбил девочку на велосипеде в пригороде Уссурийска

Прокуратура контролирует расследование ДТП.

Источник: PrimaMedia.ru

В селе Алексей-Никольское Уссурийского городского округа вечером 26 октября произошло ДТП, в котором пострадала десятилетняя девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

«Установлено, что водитель автомобиля “Honda CRV” совершил наезд на несовершеннолетнюю 2015 года рождения, которая передвигалась на велосипеде по правому краю проезжей части улицы Украинская в селе Алексей-Никольское», — отмечается в пресс-службе.

В результате инцидента девочка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Ей оказана необходимая помощь, состояние здоровья находится под наблюдением врачей.

Прокуратура города поставила ход и результаты административного расследования данного случая на особый контроль для обеспечения законности и защиты прав несовершеннолетней.

Напомним, на Русском острове во Владивостоке 56-летний водитель автомашины Toyota Prius сбил двух 18-летних девушек на пешеходном переходе. Одна из них госпитализирована, второй оказана амбулаторная медицинская помощь.