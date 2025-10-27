На трассе под Уссурийском водитель Toyota погиб в лобовом ДТП с автовозом

На автодороге Уссурийск — Пограничный — Госграница’произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 18-м километре трассы, где двигавшийся в сторону села Галенки автомобиль Toyota Prius врезался в груженый автовоз. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По предварительной информации, 43-летний водитель иномарки сначала совершил наезд на леерное ограждение, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилевозом марки «Красная скала», двигавшимся во встречном направлении.
В результате столкновения водитель Toyota Prius получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Находившийся в легковом автомобиле 38-летний пассажир был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Как установили сотрудники ГАИ, погибший водитель имел стаж вождения с 2023 года и один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.