Вулкан Крашенинников на Камчатке выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту 2,4 км. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
«В 10.40 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря», — следует из сообщения группы в Telegram-канале.
Из-за сохраняющейся активности вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. По данным ученых, шлейф пепла от вулкана Крашенинникова достиг длины 36 км и направлен на юго-восток. Как предупреждает группа, активность вулкана опасна для авиаперевозок в регионе.
Вулкан Крашенинникова расположен в камчатском Восточном вулканическом поясе, в примерно 200 км от Петропавловска-Камчатского.
Напомним, что летом в Индонезии началось извержение вулкана Левотоби. Тогда был зафиксирован выброс столба пепла высотой более 10 км.