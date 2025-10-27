Вулкан Крашенинников на Камчатке выбросил столб пепла

Из-за сохраняющейся активности вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. По данным ученых, шлейф пепла от вулкана Крашенинникова достиг длины 36 км и направлен на юго-восток. Как предупреждает группа, активность вулкана опасна для авиаперевозок в регионе.