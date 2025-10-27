Врач и водитель детской поликлиники погибли в ДТП с автокраном на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском произошло жёсткое ДТП, в результате которого погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники № 1. По информации Министерства здравоохранения Камчатского края, медики направлялись на вакцинацию в школу, когда их автомобиль столкнулся с автокраном на улице Пограничная.