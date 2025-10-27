Число уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, возросло до 30

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Количество уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, возросло до 30, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении 29 беспилотников, атаковавших столицу.
«Атака ещё одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своем канале на платформе Max.
