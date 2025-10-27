Ричмонд
Собянин: ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, летевший к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский дрон, который пытался атаковать столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Министерства обороны России, — написал он в мессенджере MAX.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотника, добавил мэр столицы.

Около 10 минут назад средства ПВО ликвидировали еще один украинский БПЛА, который направлялся на Москву.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон ВСУ, который направлялся к городу. До этого был ликвидирован еще один беспилотник, который летел к Москве.

Силы ПВО ликвидировали три БПЛА, которые летели на столицу. Сбит еще один дрон ВСУ, который направлялся к Москве.

В эту же ночь средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ, которые летели к городу. Был ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел на столицу.

