Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южно-Китайском море упали истребитель и вертолёт ВМС США

Самолёт и вертолёт потерпели крушение при выполнении «плановых операций».

Источник: Аргументы и факты

Истребитель Военно-морских сил Соединённых Штатов Super Hornet потерпел крушение в Южно-Китайском море, информирует Тихоокеанский флот ВМС США.

Кроме того, упал американский военный вертолёт Seahawk.

«Вертолёт ВМС США MH-60R Sea Hawk, входящий в состав Battle Cats 73-й ударной вертолётной эскадрильи, потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря при проведении плановых операции», — говорится в сообщении.

Истребитель был приписан к 22-й ударной истребительной эскадрилье, он выполнял «плановые операции» с американского авианосца USS Nimitz (CVN-68).

В ВМС США отметили, что погибших нет. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось, что самолёт Военно-воздушных сил Соединённых Штатов OA-1K Skyraider II потерпел крушение в американском штате Оклахома.