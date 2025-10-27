В Южно-Китайском море упали истребитель и вертолёт ВМС США

Истребитель Военно-морских сил Соединённых Штатов Super Hornet потерпел крушение в Южно-Китайском море, информирует Тихоокеанский флот ВМС США.
Кроме того, упал американский военный вертолёт Seahawk.
«Вертолёт ВМС США MH-60R Sea Hawk, входящий в состав Battle Cats 73-й ударной вертолётной эскадрильи, потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря при проведении плановых операции», — говорится в сообщении.
Истребитель был приписан к 22-й ударной истребительной эскадрилье, он выполнял «плановые операции» с американского авианосца USS Nimitz (CVN-68).
В ВМС США отметили, что погибших нет. Причина случившегося устанавливается.
Ранее сообщалось, что самолёт Военно-воздушных сил Соединённых Штатов OA-1K Skyraider II потерпел крушение в американском штате Оклахома.