Продавца из Приморья поймали на краже выручки в полмиллиона рублей

В Большом Камне продавец местного магазина была признана виновной в хищении денег из кассы. Женщина работала в компании с апреля по декабрь 2023 года и, пользуясь отсутствием контроля со стороны начальства, систематически присваивала себе наличные деньги от продажи товаров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».