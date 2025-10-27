Продавца из Приморья поймали на краже выручки в полмиллиона рублей

В Большом Камне продавец местного магазина была признана виновной в хищении денег из кассы. Женщина работала в компании с апреля по декабрь 2023 года и, пользуясь отсутствием контроля со стороны начальства, систематически присваивала себе наличные деньги от продажи товаров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Общая сумма похищенной выручки составила более 532 тысяч рублей. Кража раскрылась во время плановой инвентаризации, когда была обнаружена недостача. Проверка показала, что продавец регулярно проводила отмены операций после продаж, чтобы скрыть хищение денег.
В суде женщина полностью признала свою вину. Шкотовский районный суд, учитывая смягчающие обстоятельства, признал ее виновной в присвоении чужого имущества и назначил наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей.