Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 километра

«В 10:40 по камчатскому времени [01:40 мск] взрывы подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря», — сообщают учёные в Telegram-канале.
Вулканологи отметили, что шлейф пепла протянулся на 36 километров в юго-восточном направлении от вулкана. В связи с активностью вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности.
KVERT предупреждает, что такая активность угрожает местным авиаперевозкам.
Ранее Life.ru сообщал об извержении вулкана Тааль на Филиппинах. Там шлейф из пара, дыма и камней поднялся на высоту 1200 метров. Местные власти объявили первый уровень тревоги и рекомендовали держаться подальше от кратера.
