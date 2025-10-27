Ричмонд
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,4 километра над уровнем моря. Информация поступила от региональной группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Источник: Life.ru

«В 10:40 по камчатскому времени [01:40 мск] взрывы подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря», — сообщают учёные в Telegram-канале.

Вулканологи отметили, что шлейф пепла протянулся на 36 километров в юго-восточном направлении от вулкана. В связи с активностью вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности.

KVERT предупреждает, что такая активность угрожает местным авиаперевозкам.

Ранее Life.ru сообщал об извержении вулкана Тааль на Филиппинах. Там шлейф из пара, дыма и камней поднялся на высоту 1200 метров. Местные власти объявили первый уровень тревоги и рекомендовали держаться подальше от кратера.

