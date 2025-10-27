В аварии с автокраном на Камчатке погиб педиатр и водитель детской поликлиники

26 октября водитель внедорожника «Нива» въехал в толпу людей, выяснявших отношения между собой в одном из районов Краснодарского края. За рулем находился член одной из двух компаний людей, которые в нетрезвом виде устроили «разборки» около «Пятерочки» в станице Ленинградской.