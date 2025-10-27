В аварии с автокраном на Камчатке погиб педиатр и водитель детской поликлиники

Врач-педиатр и водитель детской поликлиники № 1 погибли при аварии с автокраном в Петропавловске-Камчатском. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.
— В ДТП с автокраном погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники № 1. Еще один человек госпитализирован в реанимацию. Медики делают все возможное для его спасения, — проинформировали в ведомстве.
По информации РИА Новости, врачи направлялись на вакцинацию в школу.
Авария произошла на улице Пограничной. По предварительной информации, автокран выезжал на проезжую часть, когда его стрела, которая находилась в поднятом положении, оказалась над полосой движения.
— Машина, двигавшаяся по главной дороге, задела крышей за край стрелы. В результате удара с автомобиля сорвало крышу и заднюю дверь, — рассказал очевидец происшествия агентству.
Уточняется, что от удара у авто была полностью срезана крыша, фрагмент которой остался висеть на конструкции крана.
