В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Две сестры и их мать, которых считают участницами преступного сообщества, арестованы по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево», сообщил РИА Новости информированный источник.
«Арестованы две сестры и их мать, входивших в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что фигурантки были так называемыми «попрошайками» в данном деле.
«Сначала им вменяли только мошенничество, затем добавили статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем — ред.)», — заключил он.
По данному делу уже арестовано более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт «Шереметьево», путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в «Шереметьево», преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет около 3 миллионов рублей.