Прокуратура показала видео с места смертельного ДТП с автокраном на Камчатке

Последствия ДТП с автокраном на Камчатке. Видео © Telegram/Прокуратура Камчатского края.
По данным краевой прокуратуры, 60-летний водитель крана KR-25H-V2 КАТО не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль с медиками. Сначала легковушка задела стрелу крана, от удара автомобиль отбросило в столб.
В этой аварии погибли две женщины из «Хонды». Ещ§ одну женщину увезли с травмами в больницу. Водитель крана не пострадал.
Как сообщал Life.ru, погибшими оказались врач и водитель детской поликлиники № 1. По данным краевого Минздрава, медики направлялись на вакцинацию в школу, когда случилась авария.
