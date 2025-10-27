Семь человек погибло в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

IrkutskMedia, 27 октября. За неделю с 20 по 26 октября госавтоинспекторы зарегистрировали 51 ДТП на дорогах Иркутской области, в которых погибло семь человек. 61 участник дорожного движения получил в авариях травмы различной тяжести, из них пять детей доставили в больницы.