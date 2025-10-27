Семь человек погибло в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

IrkutskMedia, 27 октября. За неделю с 20 по 26 октября госавтоинспекторы зарегистрировали 51 ДТП на дорогах Иркутской области, в которых погибло семь человек. 61 участник дорожного движения получил в авариях травмы различной тяжести, из них пять детей доставили в больницы.
Как уточняет отдел пропаганды УГИБДД России по региону, в результате таких аварий повреждено 70 транспортных средств.
14 ДТП произошло из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения, четыре водителя выехали на полосу встречного движения. Девять автомобилистов нарушили правила расположения транспортных средств на проезжей части. Из-за несоблюдения автомобилистами очередности проезда произошло две аварии. Еще шесть автолюбителей нарушили правила проезда пешеходного перехода.
Пять аварий произошло с участием пьяных водителей. Восемь человек управляли автомобилями без прав. У 15 автолюбителей не было полиса ОСАГО. Уехали с места ДТП семь автомобилистов.
Ранее агентство сообщало, что сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 20-летнего жителя Нижнеилимского района за дрифт на площадке перед администрацией в Железногорске-Илимском. Совершающий опасные маневры нарушитель попал на камеру. Видеозапись передали правоохранителям работники муниципалитета.