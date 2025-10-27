У самолёта, вылетевшего из Омска, на подлёте к Москве закончилось топливо

В четверг, 23 октября, произошло новое авиационное происшествие. Самолёт рейса SVR388, следовавший из Омска в Москву, оказался в сложной ситуации на подлёте к столице — у воздушного судна начало заканчиваться топливо.
Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», экипаж, находясь на эшелоне полёта FL360, доложил о малом остатке топлива и запросил максимальное спрямление маршрута в аэропорт назначения — Домодедово. При этом сигнал бедствия или срочности пилоты не объявляли.
Благодаря грамотным действиям экипажа полёт завершился благополучно — самолёт успешно приземлился в Домодедово. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.