У самолёта, вылетевшего из Омска, на подлёте к Москве закончилось топливо

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», экипаж, находясь на эшелоне полёта FL360, доложил о малом остатке топлива и запросил максимальное спрямление маршрута в аэропорт назначения — Домодедово. При этом сигнал бедствия или срочности пилоты не объявляли.