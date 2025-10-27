Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У самолёта, вылетевшего из Омска, на подлёте к Москве закончилось топливо

При этом сигнал бедствия или срочности пилоты не объявляли.

Источник: Om1 Омск

В четверг, 23 октября, произошло новое авиационное происшествие. Самолёт рейса SVR388, следовавший из Омска в Москву, оказался в сложной ситуации на подлёте к столице — у воздушного судна начало заканчиваться топливо.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», экипаж, находясь на эшелоне полёта FL360, доложил о малом остатке топлива и запросил максимальное спрямление маршрута в аэропорт назначения — Домодедово. При этом сигнал бедствия или срочности пилоты не объявляли.

Благодаря грамотным действиям экипажа полёт завершился благополучно — самолёт успешно приземлился в Домодедово. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.