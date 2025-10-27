Сотрудники детской поликлиники погибли в ДТП на Камчатке: что известно об аварии

В Петропавловске-Камчатском произошло серьёзное ДТП с участием автокрана, в котором погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края РИА Новости.
Авария произошла на улице Пограничной. По предварительным данным, стрела автокрана, выезжавшего на проезжую часть, находилась в поднятом положении прямо над полосой движения. При столкновении с автокраном с машины сорвало крышу и заднюю дверь, при этом фрагмент двери остался висеть на конструкции крана.
В результате происшествия погиб врач-педиатр и водитель детской поликлиники № 1. Кроме того, ещё один пострадавший в тяжёлом состоянии находится в реанимации, врачи делают всё возможное для его спасения.
«В результате удара с машины сорвало крышу и заднюю дверь», — рассказал РИА Новости очевидец. Он также отметил, что фрагмент крыши «остался висеть на конструкции крана».
На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале «Право на Руль», видно, что легковушка превратилась в груду искорёженного металла.
Недавно стало известно о ещё одном трагическом случае, в котором погибла вся семья.