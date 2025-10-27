Сотрудники детской поликлиники погибли в ДТП на Камчатке: что известно об аварии

Авария произошла на улице Пограничной. По предварительным данным, стрела автокрана, выезжавшего на проезжую часть, находилась в поднятом положении прямо над полосой движения. При столкновении с автокраном с машины сорвало крышу и заднюю дверь, при этом фрагмент двери остался висеть на конструкции крана.