Учительница занялась сексом со школьником у себя и попалась на «горячем»

Криминальная история с сексуальным подтекстом развернулась в небольшом американском городке Мексико, штат Миссури.

Учительница Джане Мари Наннелли оказалась в центре громкого скандала — она призналась в интимной связи с учеником. Источники издания The Mexico Ledger подтверждают: расследование началось ещё в феврале 2025 года, когда школьная администрация получила тревожный сигнал о её странных контактах с подростком.

Позже всё всплыло: парень заявил, что летом 2024 года дважды бывал у неё дома. Причём не просто так — между ними действительно происходило то, о чём обычно не говорят вслух. Оба раза женщина встречала его в Ладдонии, небольшом городке неподалёку, а затем везла в свой дом в Мексико. По её словам, они «сблизились», когда вместе работали в летней школе.

Но, как оказалось, это был не первый случай. Следователи установили: ещё в 2022 году у Наннелли были интимные отношения — не менее 15 раз — с другим учеником, который вскоре после этого окончил школу.

Теперь всё решит суд. Приговор женщине огласят 12 января.

