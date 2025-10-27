В Красноярском крае стая собак насмерть загрызла 10-летнего мальчика

Местные жители нашли тело 10-летнего мальчика с многочисленными ранами от укусов. По предварительным данным, ребенок вышел из дома и пошел через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе отправиться на выпас скота. По пути на него напала стая собак. От полученных травм мальчик скончался на месте.
Следователи СК России по краю возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека», сообщили в ведомстве.
В ходе расследования будет проверена работа местных властей и служб, которые отвечают за отлов и содержание безнадзорных животных.
Утром 27 октября СК сообщил о задержании председателя Красноярской региональной общественной организации защиты животных. Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
По данным следствия, 22 сентября 2025 года организация заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. Однако в октябре трижды игнорировала заявки о нападении агрессивных собак в Березовском районе.
Следователи допрашивают задержанную и решают вопрос об избрании меры пресечения.