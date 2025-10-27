В Красноярском крае стая собак насмерть загрызла 10-летнего мальчика

Местные жители нашли тело 10-летнего мальчика с многочисленными ранами от укусов. По предварительным данным, ребенок вышел из дома и пошел через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе отправиться на выпас скота. По пути на него напала стая собак. От полученных травм мальчик скончался на месте.