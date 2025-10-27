Появилось видео пожара после массового ДТП в Иркутской области

Появилось видео с места крупной аварии, произошедшей сегодня утром на 1325-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет. На кадрах видно столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей, а также последующее массовое возгорание автомобилей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.