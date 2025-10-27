Ричмонд
Появилось видео пожара после массового ДТП в Иркутской области

Появилось видео с места крупной аварии, произошедшей сегодня утром на 1325-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет.

Источник: Соцсети

Появилось видео с места крупной аварии, произошедшей сегодня утром на 1325-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет. На кадрах видно столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей, а также последующее массовое возгорание автомобилей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

На месте происхождения работают сотрудники полиции, спасатели и другие экстренные службы. Движение на данном участке трассы ограничено в обоих направлениях, а для транспорта организован объезд через поселок Камышет.

Информация о возможных пострадавших и точном количестве поврежденного транспорта уточняется. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.