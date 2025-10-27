Несколько легковушек и грузовиков столкнулись в огненном ДТП в Иркутской области

Массовое ДТП в Иркутской области. Видео © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38.
Предварительно, в ДТП столкнулись несколько легковых и грузовых автомобилей.
«Ряд машин охвачены огнём», — сообщила автоинспекция.
На месте работают экстренные службы. Инспекторы ДПС ограничили движение в обоих направлениях и организовали объезд через поселок Камышет. Информация о пострадавших и количестве повреждённых автомобилей уточняется.
Ранее Life.ru сообщал о ДТП с участием автокрана и легковушки на Камчатке, где погибли два человека, погибшими оказались врач и водитель детской поликлиники № 1. По данным краевого Минздрава, медики направлялись на вакцинацию в школу, когда случилась авария.
