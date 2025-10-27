Ричмонд
В двух районах Омской области ввели карантин из-за бешенства

Неблагополучной объявлена зона в радиусе одного километра.

Источник: Om1 Омск

В Омской области выявлены два новых очага бешенства. Опасное заболевание зафиксировано в селе Красноярка Омского района и деревне Гринск Черлакского района.

Главное управление ветеринарии региона опубликовало проект указа о введении карантина на указанных территориях сроком до 23 декабря 2025 года.

Согласно документу, неблагополучной объявлена зона в радиусе одного километра от границ очагов. На этой территории будут проведены мероприятия по ликвидации источников болезни и недопущению её распространения.

В период действия карантина будет ограничено перемещение домашних и сельскохозяйственных животных, а также усилен контроль за проведением вакцинации против бешенства.

