Очевидец рассказал об ударе ВСУ по многоэтажке в Донецке: Стёкла летят, вспышка

Житель многоэтажного дома в Донецке, по которому ВСУ нанесли удар с помощью дрона, рассказал, что взрыв застал его врасплох. Он признался, что в тот момент не сразу понял, что случилось.

Источник: Life.ru

«Услышал, как что-то взорвалось, вспышку видел. Смотрю в окно — мои окна выходят, а здесь горит дерево и не видно, что там было», — вспоминает он.

По словам мужчины, вместе с отцом они выбежали с вёдрами воды, надеясь хоть чем-то помочь.

«Мы выбежали с папой с водой, забежали в подъезд, а там прилёт был. Вроде бы никто не пострадал. Единственное, я услышал, как стёкла летят, и вспышку», — рассказал очевидец РИА «Новости».

Мужчина добавил, что спустя несколько минут подъезд уже был затянут дымом, соседи пытались выбежать на улицу.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке с помощью дрона самолётного типа. После атаки загорелся восьмой этаж, несколько человек оказались заблокированы внутри квартир. Двое жителей погибли.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.