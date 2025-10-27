Ричмонд
Слухи о найденной в районе исчезновения Усольцевых куртке оказались фейком

Об этом сообщили поисковики.

Источник: Аргументы и факты

Слухи о найденной в районе поисках Усольцевых куртке оказались фейком. Об этом пишет Aif.ru со ссылкой на волонтеров.

Как рассказали журналистам руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина и альпинист Алексей Кулеш, информация о найденной куртке — фейк. Ранее в тематических чатах появлялись сообщения о куртке, найденной в квадрате поисков семьи Усольцевых.

«На сегодняшний день никаких предметов, принадлежащих кому-либо, найдено не было, никаких артефактов не обнаружено, никаких следов. вся информация в Сети о найденных артефактах является фейками и кликбейтами», — заявил Кулеш.

Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября в районе Кутурчинского Белогорья. Они отправились в небольшой поход к скале Буратинка, после чего бесследно исчезли.

Телефон пропавших с 28 сентября недоступен. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Выдвигаются 15 версий исчезновения Усольцевых. Приоритетная — несчастный случай. Версия с побегом отвергается криминалистами.

В настоящее время в поисках Усольцевых участвуют сотрудники МВД, Следственного комитета и краевые спасатели.

Активная фаза поисков завершилась еще 12 октября.