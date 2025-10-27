Моя вина, моя лодка, я капитан: Выживший после 67 дней в Охотском море впервые рассказал о смертельном дрейфе

На второй день после поломки мотора мимо их лодки проплывали корабли, но никто не заметил их. Братья думали, что близкие будут их искать. Они пытались привлечь внимание, используя ракетницу, но безрезультатно. Тогда они привязали красную рубашку Сергея к палке как сигнал бедствия и начали экономить запасы еды и воды. На борту не оказалось связи.