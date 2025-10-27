В Омской области пьяный водитель сбил двух подростков и пытался скрыться

В Любинском районе Омской области произошло серьёзное ДТП с участием двух 16-летних девушек. Водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на них, когда они шли по обочине улицы Советской, после чего скрылся с места происшествия.
В результате оперативных мероприятий правоохранителям удалось установить личность нарушителя. Им оказался 60-летний местный житель, у которого были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Пострадавшим девушкам своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении водителя возбуждено административное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что три автомобиля столкнулись в Омске, пострадали дети.