Двоих пешеходов сбили на переходе в Хабаровске

Утром 27 октября в Хабаровске произошла авария с пострадавшими. На улице Дикопольцева водитель автомобиля «Тойота-Кроун» сбил двоих человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".