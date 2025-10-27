Ричмонд
Двоих пешеходов сбили на переходе в Хабаровске

Люди переходили дорогу по зебре.

Источник: Комсомольская правда

Утром 27 октября в Хабаровске произошла авария с пострадавшими. На улице Дикопольцева водитель автомобиля «Тойота-Кроун» сбил двоих человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ДТП произошло в 8:00. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Тойота-Кроун» ехал со стороны Амурского бульвара в сторону улицы Панькова и допустил наезд на двоих пешеходов.

«Оба пешехода получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Сотрудники полиции провели осмотр места аварии, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.