Столичные силы ПВО отбили массированную атаку дронов ВСУ на Москву

Число ликвидированных беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших на Москву ночью 27 октября, выросло 30. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр российской столицы Сергей Соябнин.
«Атака ещё одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил градоначальник.
Несколько часов назад Собянин сообщил, что российские ПВО уничтожили пять других беспилотников ВСУ. Это говорит продолжающихся попытках воздушных провокаций и оперативной готовности оборонительных сил.
25 октября ВСУ предприняли попытки атаковать Москву с воздуха. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы российских ПВО уничтожили седьмой беспилотник за ночь.