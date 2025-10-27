Отец бросил ребенка умирать в машине на жаре и ушел пить пиво и смотреть порно

Расследование прокуратуры показало: мужчина оставил дочь без присмотра примерно на три часа. Первоначально он утверждал, что двигатель и кондиционер работали, а отлучился он всего на полчаса, однако позже выяснилось — автомобиль был заглушен, а Шолтес попросту «залип» в игру. Когда домой вернулась его супруга Эрика, врач-анестезиолог по профессии, она обнаружила дочь без сознания. Ребёнка доставили в больницу, но спасти не удалось, пишет e1.ru.