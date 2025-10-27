Отец бросил ребенка умирать в машине на жаре и ушел пить пиво и смотреть порно

В США разгорается громкий скандал после трагедии, произошедшей в одном из тихих районов Аризоны. Двухлетняя девочка по имени Паркер погибла, когда её отец, 37-летний Кристофер Шолтес, оставил ребёнка в машине под палящим солнцем и ушёл в дом. Он проводил время за пивом, видеоиграми и просмотром фильмов для взрослых, пока температура в салоне автомобиля стремительно поднималась выше 40 градусов.
Расследование прокуратуры показало: мужчина оставил дочь без присмотра примерно на три часа. Первоначально он утверждал, что двигатель и кондиционер работали, а отлучился он всего на полчаса, однако позже выяснилось — автомобиль был заглушен, а Шолтес попросту «залип» в игру. Когда домой вернулась его супруга Эрика, врач-анестезиолог по профессии, она обнаружила дочь без сознания. Ребёнка доставили в больницу, но спасти не удалось, пишет e1.ru.
Судебные документы раскрыли детали переписки между супругами после трагедии. Эрика упрекала мужа, напоминая, что неоднократно просила не оставлять детей в машине. Кристофер в ответ признал вину, написав, что «убил их ребёнка». У пары, кроме погибшей малышки, есть ещё две дочери — они рассказали полиции, что отец не раз оставлял их одних в машине, пока занимался своими делами.
Общество потрясено. История моментально стала вирусной, породив поток споров и взаимных обвинений. Одни требуют полного запрета порнографии, считая её причиной трагедии и морального разложения. Другие уверены, что корень проблемы глубже — в зависимости, безответственности и разрушительных привычках, в которых перемешались пиво, игры и виртуальные фантазии.
В соцсетях бушует гнев: люди осуждают Шолтеса, выражают сочувствие Эрике и спорят о том, кто действительно виноват. Одни винят систему, другие — технологии, третьи задаются горьким вопросом: как можно потерять связь с реальностью настолько, чтобы жизнь собственного ребёнка стала просто фоном для картинки на экране.
